Sevgili İkizler, bugün iş hayatında bir bilgiye ulaşman, seni tamamen beklenmedik bir yola yönlendirebilir. Belki de bir kulaktan dolma bilgi, belki de bir yerlerden öğrendiğin bir detay, tüm planlarını baştan aşağıya değiştirebilir. Zira Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, 'duydukların' üzerinden kaderini yeniden şekillendirme gücüne sahip.

Tam da bugün öğreneceğin bilgiyle birlikte, dünyaya bakış açın tamamen değişebilir. Daha önce önemsemediğin, belki de göz ardı ettiğin bir fırsat, şimdi hayatının en değerli ve anlamlı parçası haline gelebilir. Bugün, kulaklarına çalınan her tür bilgiyi dikkatle değerlendirmen, üzerinde düşünmen şart! Ufkunu açacak her bir detaya, seni geliştirecek ve iş hayatında fark yaratmanı sağlayacak bilgiye kendini aç. Dikkatli ol...

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bir mesaj, bir haber ya da bir konuşma, tüm dengeleri değiştirebilir. Bekarsan, bir iletişim seni beklenmedik bir duygunun içine sürükleyebilir. Belki de eski bir aşığın yeniden karşına çıkması ile bu kez aşkın en saf haliyle karşılaşabilirsin. Özlemle derinleşen aşkın tadını çıkarabilirsin. Tabii eğer ilişkin varsa, partnerinin seni yanlış anlamaması için dikkatli olmalısın. İmalar, kararsızlıklar ve ikilemler ilişkini yıpratabilir. Peki, ona kendin hakkında yeterince dürüst müsün? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…