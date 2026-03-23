Sevgili Koç, bugün iş hayatında bir konuşma, tüm dengeleri değiştirebilecek bir güce sahip. Sıradan bir sohbetin bile, seni hayal bile edemeyeceğin bir yönüne doğru sürükleyebileceği bir güne hazır olmalısın. Zira Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, sözlerinin ve kurduğun ilişkilerin kaderini belirleyeceği bir dönüm noktası oluşturuyor.

Özellikle de günün ilerleyen saatlerinde, ikili ilişkilerde kurulan diyalogların etkisi daha da büyüyor. Belki bir iş teklifi alacaksın, belki de hayatının yönü değişecek bir iş birliğine imza atacaksın. Ancak kesin olan bir şey var: O da, bugün kurduğun bağlantılar kalıcı olacağı. İhmal ettiğin bir detayın bile, ileride karşına çıkabileceği bir dönemdesin. Bu yüzden dikkatli olmalı, her bir detayı okumalı ve kelimelerini de özenle seçmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sözlerin ağırlığı hissedilecek. Bekarsan, basit bir sohbetin hızla derin bir ilişkiye dönüşebileceğini bilmelisin. Tabii eğer bir ilişkin varsa, konuşulmayan bir konu masaya geliyor. Bu durum ise ya ilişkinin bağlarını güçlendirecek ya da gerçeklerin netleşmesine yardımcı olacak. İşte bu noktada ayrılık çanları da çalabilir, evlilik için heyecan verici adımlar da atılabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…