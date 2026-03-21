article/comments-white
22 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
21.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? 22 Mart Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün iş hayatında karşı koyamayacağın bir 'yeter artık” duygusu hakim. Uzun süredir sana sıkıntı veren, monoton bir düzeni sürdürmek yerine, kendi şartlarını ve kurallarını belirlemenin zamanı geldi. Şimdi, kendi yolunu çizmek mi istiyorsun? Hiç durma, zira Mars ile Jüpiter arasındaki üçgen açı sana yol gösterecek! 

İşte bu sayede her zamankinden daha kararlı bir duruş ile ilk bakışta riskli görünen bu adımın aslında sana yeni bir alan açtığını, kendine daha geniş bir hareket alanı yarattığını fark edeceksin. Alıştığın düzenin dışına çıkmak ise başarının yanında güçlü bir canlılık, heyecan ve hareket de getirecek sana.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların keskinleşiyor, yarım kalan hiçbir şey artık sana yetmiyor. Eğer bekarsan, kalbinin derinlerinde sarsıcı bir çekim arzulayabilirsin. Zira mantığını bir kenara bırakıp sadece duygularına kulak verme günündesin! Tabii eğer bir ilişkin varsa, durum biraz daha farklı! Çünkü yarım kalanlarla yetinmeyen kalbin, içten içe sorguladığın sorunları eskisinden çok daha tutkulu ve çok daha yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Şimdi ya bir düzen kurulacak, aşk tamamlanacak ya da yollar yarılacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
