Sevgili Koç, bugün aşk hayatında kelimelerinin gücü ve etkisi her zamankinden daha fazla hissedilecek. Bekar bir Koç burcuysan, bir kahve sohbetinin bile hızla derin bir aşka dönüşebileceğini aklından çıkarmamalısın! Basit bir sohbetin, kalbini çalacak bir aşka dönüşebileceği bir güne başlıyorsun.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün konuşulmayan veya üzeri örtülen bir konu masaya yatırılabilir. Bu durum ise ilişkinin dinamiklerini değiştirebilir. Belki de bu konuşma, ilişkinin bağlarını daha da güçlendirecek ve aranızdaki sevgiyi pekiştirecek. Ya da belki de bu konuşma, bazı gerçeklerin netleşmesine yardımcı olacak ve ilişkinin geleceği hakkında daha net bir fikir edinmeni sağlayacak.

Açık konuşmak gerekirse, bu konuşma ayrılık çanlarının çalmasına neden olabilir! Tam tersine, evlilik planları yapmana da yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…