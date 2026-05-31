Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Haziran - 7 Haziran İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 1 Haziran - 7 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Haziran - 7 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta ortasındaki Güneş ile Satürn altmışlığı kariyer evinde sınırları belirleyerek üstlendiğin uzun vadeli projeleri düzene sokman gerektiğini fısıldıyor. İş planlarında tüm adımları disiplinle hesaplayarak kendini güvence altına alıyorsun. Zaman yönetimini kusursuzca uygulamak mesleki anlamda sana otorite kazandırıyor.

Hafta sonuna doğru etkili olan Venüs ile Jüpiter uyumlu açısı ise ikna kabiliyetini arşa çıkararak seni kusursuz bir müzakereci yapıyor. İş birliklerinde yaşanan pürüzleri de bu sayede anında çözerek girişimlerine ivme kazandırıyorsun. Yüksek enerjin potansiyel müşterileri çekerek kasana sıcak para koyuyor, bunu en iyi şekilde değerlendir!

Peki ya aşk? Hafta başındaki Merkür Yengeç geçişi kendi iç dünyanda son derece şefkatli kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle duygusal ihtiyaçlarınızı açıkça konuşarak birbirinize karşı korumacı bir tavır sergiliyor ve beraberliğinizi sarıp sarmalıyorsunuz. Bekarsan, zihinsel oyunları bırakıp tamamen hislerine değer veren duyarlı insanlara şans tanımaya ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

