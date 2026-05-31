Sevgili İkizler, bu haftaya Merkür'ün Yengeç burcuna geçişinin getirdiği duygusal derinleşme arzusuyla başlayarak içsel bağlara ve samimiyete odaklanıyorsun. Kelimelerin ötesindeki hisleri anlamak ve kelimenin tam anlamıyla ruhsal bir yuva sıcaklığı bulmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Kendini maskesiz ifade etme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerine karşı gardını indirip en kırılgan yanlarını paylaşarak aranızdaki güven köprülerini sağlamlaştırıyorsun. Empati barındıran bu derin sohbetler aşkı taçlandırıyor. Bekarsan, yüzeysel flörtleri rafa kaldırıp tamamen duygusal zekasına inandığın, şefkatli insanlara şans tanıyorsun. Seni anlayan, yargılamayan ve koruyup kollayan bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…