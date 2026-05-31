Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Haziran - 7 Haziran İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Haziran - 7 Haziran haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta başındaki Ay ile Merkür karşıtlığı hava elementinin getirdiği hareketliliği sinir sistemine taşıyarak zihnini fazla yorabileceğini gösteriyor. Nefes egzersizlerine özen göstererek düşüncelerini sakinleştirmeyi başarıyorsun. Belki de bu hafta içine bir açık hava meditasyonu randevusu da almalısın.

Hafta ortasında meydana gelen Merkür ile Neptün karesi ise bağışıklığını korumak adına tüketeceğin C vitamini ve antioksidan açısından zengin taze meyvelere yönelmenin bedensel yorgunlukları önleyeceğini gösteriyor. Bu arada başkalarının derdini üstlenmekten uzaklaşmaya odaklan deriz. Kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

