Sevgili İkizler, bu haftaya Yay burcundaki Mavi Dolunay'ın getirdiği uyanışla başlayarak ortaklıklarında nihai kararları alıyorsun. Beraber yürüttüğün projelerde eksikleri tamamlayarak şirketine yeni bir yön vereceksin. İş birliklerinden doğan güçlü sinerji kariyer hayatına devasa bir ivme kazandırarak sektöründe saygınlık uyandırmanı kolaylaştıracaktır.

Tabii bir de Güneş ile Neptün altmışlığı var! Bu enerji, kalabalık ekipler içinde parlamanı destekleyerek sana liderlik fırsatları sunuyor. Sosyal yeteneklerini kullanarak yeni yatırımcılar bulacak ve vizyonunu çok daha geniş kitlelere duyuracaksın. İletişim becerin sayesinde kurduğun ağlar kasana bolca para girmesini sağlayacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…