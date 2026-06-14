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İkizler Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 15 Haziran - 21 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Haziran - 21 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta başı senin burcunda gerçekleşen Yeni Ay taze başlangıçlar sunsa da, her şeye aynı anda heveslenerek enerjini boş yere tüketmene neden oluyor. Gelip geçici heveslere kapılırsan, başladığın işleri yarım bırakabilir ve yöneticilerine güven vermekte zorlanıyorsun. Zira disiplin eksikliği mesleki anlamda sana fırsat kaybettiriyor.

Hafta ortasında Güneş ile Chiron altmışlığı geçmişte iş hayatında yediğin darbelerden ders çıkarıp daha tecrübeli birinden akıl almanı destekliyor. Kendi kibrini yenip bir mentörden yardım istemek, kariyerindeki tıkanıklığı yavaş yavaş açmana yardımcı oluyor. Bu süreçte büyük kârlar elde etmesen de, önemli bir vizyon kazanıyorsun.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Plüton karşıtlığı ilişkilerde manipülasyona ve kıskançlık krizlerine karşı seni sert bir ayrım noktasına getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin baskıcı tavırlarına isyan edip aranızdaki toksik bağı tamamen kesip atma kararı alabiliyorsun. Bekarsan, derinleşmekten ve kontrol edilmekten korktuğun için sadece yüzeysel takılmayı tercih edip kimseye taviz vermiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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