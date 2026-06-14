Sevgili İkizler, bu hafta başı senin burcunda gerçekleşen Yeni Ay taze başlangıçlar sunsa da, her şeye aynı anda heveslenerek enerjini boş yere tüketmene neden oluyor. Gelip geçici heveslere kapılırsan, başladığın işleri yarım bırakabilir ve yöneticilerine güven vermekte zorlanıyorsun. Zira disiplin eksikliği mesleki anlamda sana fırsat kaybettiriyor.

Hafta ortasında Güneş ile Chiron altmışlığı geçmişte iş hayatında yediğin darbelerden ders çıkarıp daha tecrübeli birinden akıl almanı destekliyor. Kendi kibrini yenip bir mentörden yardım istemek, kariyerindeki tıkanıklığı yavaş yavaş açmana yardımcı oluyor. Bu süreçte büyük kârlar elde etmesen de, önemli bir vizyon kazanıyorsun.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Plüton karşıtlığı ilişkilerde manipülasyona ve kıskançlık krizlerine karşı seni sert bir ayrım noktasına getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin baskıcı tavırlarına isyan edip aranızdaki toksik bağı tamamen kesip atma kararı alabiliyorsun. Bekarsan, derinleşmekten ve kontrol edilmekten korktuğun için sadece yüzeysel takılmayı tercih edip kimseye taviz vermiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…