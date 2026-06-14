Sevgili İkizler, bu hafta ortası Güneş'in Yengeç burcuna geçişi su elementinin ağırlığını bedenine taşıyarak ödem sorunları yaşamana neden olabiliyor. Tuz tüketimini azaltıp bol su içmeye özen göstererek bedenini dengeliyorsun. Belki de bu hafta içine lenf drenaj masajı randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana Venüs ile Neptün üçgeni ise alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyetinin artacağını, bu yüzden bilmediğin kozmetik ürünlerden uzak durman gerektiğini gösteriyor. Bu arada uykusuzluk probleminden ve zihinsel stresten uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…