article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 17 Ağustos - 23 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta bir arkadaşınla girişeceğin işte dikkatli olmalısın; pazartesi Mars-Neptün karesi ortak planları sisliyor ve şartlar net görünmüyor. Netleşmemiş hiçbir konuya balıklama atlamamalısın. Salıdan itibaren Ay günlük düzen alanına geçiyor ve gündelik giderlerini gözden geçirmek için iyi bir zaman doğuyor; gözden kaçan küçük bir kalem sana somut bir rahatlama sağlayabilir. Pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde ise ev bağlantılı bir harcama gündemine gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

İkizler burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın