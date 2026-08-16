Sevgili İkizler, bu hafta bir arkadaşınla girişeceğin işte dikkatli olmalısın; pazartesi Mars-Neptün karesi ortak planları sisliyor ve şartlar net görünmüyor. Netleşmemiş hiçbir konuya balıklama atlamamalısın. Salıdan itibaren Ay günlük düzen alanına geçiyor ve gündelik giderlerini gözden geçirmek için iyi bir zaman doğuyor; gözden kaçan küçük bir kalem sana somut bir rahatlama sağlayabilir. Pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde ise ev bağlantılı bir harcama gündemine gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…