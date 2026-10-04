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İkizler Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 5 Ekim - 11 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ekim - 11 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yeni bir hobi ya da proje fikri bu hafta aklından çıkmayabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı, bu fikri hızla somutlaştırman için sana ivme veriyor. Haftanın başında Merkür ile Venüs'ün Akrep'te buluşması iş yerindeki yazışmalarını daha derin ve dürüst hale getiriyor. Yazılı bir şey göndermeden önce bir kez daha okumak seni gereksiz bir yanlış anlaşılmadan korur.

Maddi olarak iş yerindeki tempon ek gelir ve yan iş fırsatlarını artırabilir. Ertelediğin bir fatura ya da eski bir ödeme Venüs retrosu yüzünden aniden aklına gelebilir; bunu hafta ortasına kadar halletmek seni rahatlatır.

Gelelim aşka. Terazi Yeniayı romantizm alanında seni aydınlattığı için hafta sonuna doğru ilişkinde yeni bir heyecan başlayabilir. Yalnızsan bir sosyal etkinlikte ya da ortak bir hobi üzerinden tanışacağın biri dikkatini çekecek; ilk sohbetin ardından ritmi kendin seçmen sana iyi gelir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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