Sevgili İkizler, yeni bir hobi ya da proje fikri bu hafta aklından çıkmayabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı, bu fikri hızla somutlaştırman için sana ivme veriyor. Haftanın başında Merkür ile Venüs'ün Akrep'te buluşması iş yerindeki yazışmalarını daha derin ve dürüst hale getiriyor. Yazılı bir şey göndermeden önce bir kez daha okumak seni gereksiz bir yanlış anlaşılmadan korur.

Maddi olarak iş yerindeki tempon ek gelir ve yan iş fırsatlarını artırabilir. Ertelediğin bir fatura ya da eski bir ödeme Venüs retrosu yüzünden aniden aklına gelebilir; bunu hafta ortasına kadar halletmek seni rahatlatır.

Gelelim aşka. Terazi Yeniayı romantizm alanında seni aydınlattığı için hafta sonuna doğru ilişkinde yeni bir heyecan başlayabilir. Yalnızsan bir sosyal etkinlikte ya da ortak bir hobi üzerinden tanışacağın biri dikkatini çekecek; ilk sohbetin ardından ritmi kendin seçmen sana iyi gelir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…