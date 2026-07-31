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İkizler Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! İkizler ve yükselen İkizler burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay İkizler ve yükselen İkizler burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu aylık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu Ağustos ayı ‘Sesini yükseltme zamanı’ desek yeridir! Zira 12 Ağustos’ta iletişim ve yakın çevre evinde gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, kalemini, mikrofonunu ve fikirlerini yepyeni bir kulvara taşıyor. Yazmayı düşündüğün bir metin, açmak istediğin bir kanal ya da kardeşinle veya komşunla yaşadığın bir mesele bu tutulmayla kesin bir yön kazanıyor. Aynı gün burcunda ilerleyen Uranüs ile Merkür arasında kurulan destek açısı, zihnine ani bir aydınlanma getirecek. Bu süreçte söyleyemediğin cümleyi bulurken, çevrende seni dinleyen kulakların sayısı da hızla artacak.

Ay biterken, 28 Ağustos’taki parçalı Ay tutulması kariyer ve statü evinde bir dosyayı tamamen kapatacak. Aynı gün Merkür ile Uranüs’ün kurduğu gergin açı, işinle ilgili ani bir haber getirebilir. Panik yapmadan beklersen, kapanan kapının yerini kısa sürede daha özgür bir alanın aldığını göreceksin.

Peki ya aşk? 6 Ağustos’ta Venüs’ün aşk ve flört evine geçmesi, kalp trafiğini hareketlendiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, 10 Ağustos’ta Venüs ile Plüton arasında kurulacak güçlü uyum, partnerinle aranızdaki çekimi yüzeysellikten çıkarıp derinleştirecek. Böylece uzun süredir eksikliğini hissettiğin yoğunluğu yeniden yakalayacaksın. Ama eğer bekarsan, bir sunum, bir atölye ya da kısa bir seyahat sırasında tanışacağın zeki biriyle aranda kelimelerle başlayan bir çekim doğabilir. Sohbeti bitmeyen bu tanışma, seni farkında olmadan çok daha ciddi bir bağın eşiğine getirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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