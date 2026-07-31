Sevgili İkizler, bu Ağustos ayı ‘Sesini yükseltme zamanı’ desek yeridir! Zira 12 Ağustos’ta iletişim ve yakın çevre evinde gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, kalemini, mikrofonunu ve fikirlerini yepyeni bir kulvara taşıyor. Yazmayı düşündüğün bir metin, açmak istediğin bir kanal ya da kardeşinle veya komşunla yaşadığın bir mesele bu tutulmayla kesin bir yön kazanıyor. Aynı gün burcunda ilerleyen Uranüs ile Merkür arasında kurulan destek açısı, zihnine ani bir aydınlanma getirecek. Bu süreçte söyleyemediğin cümleyi bulurken, çevrende seni dinleyen kulakların sayısı da hızla artacak.

Ay biterken, 28 Ağustos’taki parçalı Ay tutulması kariyer ve statü evinde bir dosyayı tamamen kapatacak. Aynı gün Merkür ile Uranüs’ün kurduğu gergin açı, işinle ilgili ani bir haber getirebilir. Panik yapmadan beklersen, kapanan kapının yerini kısa sürede daha özgür bir alanın aldığını göreceksin.

Peki ya aşk? 6 Ağustos’ta Venüs’ün aşk ve flört evine geçmesi, kalp trafiğini hareketlendiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, 10 Ağustos’ta Venüs ile Plüton arasında kurulacak güçlü uyum, partnerinle aranızdaki çekimi yüzeysellikten çıkarıp derinleştirecek. Böylece uzun süredir eksikliğini hissettiğin yoğunluğu yeniden yakalayacaksın. Ama eğer bekarsan, bir sunum, bir atölye ya da kısa bir seyahat sırasında tanışacağın zeki biriyle aranda kelimelerle başlayan bir çekim doğabilir. Sohbeti bitmeyen bu tanışma, seni farkında olmadan çok daha ciddi bir bağın eşiğine getirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…