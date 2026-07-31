Sevgili İkizler, Ağustos ayında para trafiğini hızlandıracak görüşmeler ve yeni bağlantılar gündeminde olacak. 9 Ağustos’ta Merkür’ün Aslan burcuna geçmesi, satış, anlaşma, eğitim ya da dijital işler üzerinden yeni bir gelir fırsatı yaratabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması ise imzalayacağın bir sözleşme veya başlayacağın yan proje sayesinde kazanç düzeninde yepyeni bir sayfa açabilir.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu beklediğin teklifin rakamlarını büyütebilir, 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı ise yaratıcı bir işten ek kazanç sağlayabilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması, kariyerinde tamamlanan bir sürecin ardından maaş artışı ya da daha yüksek ücretli yeni bir görev getirebilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…