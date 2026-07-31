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İkizler Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden İkizler ve yükselen İkizler burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ağustos ayında para trafiğini hızlandıracak görüşmeler ve yeni bağlantılar gündeminde olacak. 9 Ağustos’ta Merkür’ün Aslan burcuna geçmesi, satış, anlaşma, eğitim ya da dijital işler üzerinden yeni bir gelir fırsatı yaratabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması ise imzalayacağın bir sözleşme veya başlayacağın yan proje sayesinde kazanç düzeninde yepyeni bir sayfa açabilir.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu beklediğin teklifin rakamlarını büyütebilir, 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı ise yaratıcı bir işten ek kazanç sağlayabilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması, kariyerinde tamamlanan bir sürecin ardından maaş artışı ya da daha yüksek ücretli yeni bir görev getirebilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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