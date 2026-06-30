Sevgili İkizler, bu Temmuz ayına kişisel bütçeni ve finansal kaynaklarını tamamen yenileyerek adım atacaksın. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı, uzun süredir beklediğin maaş artışını, yeni bir iş teklifini veya ek gelir getirecek bir projeyi taze bir enerjiyle başlatacak. Bu süreçte kazançlarını daha güvenli alanlara yatırırken, kendi değerini maddi olarak da ispat etmenin getirdiği o derin tatmini yaşayacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde maddi konulardaki bu belirsizlikleri çözdükten sonra, dikkatini tamamen yakın çevrene ve kısa seyahatlere çevireceksin. Kardeşlerinle daha sık görüşecek, yarım bıraktığın eğitimlere geri dönecek ve bolca okuyup yazacaksın. Yeni fikirler üretecek veya zihnini tazeleyecek küçük tatillere çıkacaksın. Bu ay zihninde yaratacağın bu hareketli atmosfer, iletişim becerilerine büyük bir katkı sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın son günlerinde vizyon ve felsefe alanında oldukça heyecanlı bir döneme gireceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yeni kültürler keşfedecek, birbirinize entelektüel anlamda ilham verecek ve aşka odaklanacaksınız. Bekar bir İkizler isen, akademik bir ortamda veya uzak rotalı bir etkinlikte tanışacağın vizyoner biriyle aranda çok hızlı bir çekim başlayacak. Farklı bakış açısıyla dikkatini çeken bu kişiyle yaşayacağın maceralı anlar, kalbinde özgür bir heyecan yaratacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…