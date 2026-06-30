Sevgili İkizler, bu Temmuz ayında uyku düzeninde ve bilinçaltı enerjinde belirgin dalgalanmalar yaşayacaksın. 4 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Mars ve Uranüs kavuşumu nedeniyle zihninin aniden aşırı çalışmaya ihtiyaç duyduğunu ve gece uyanmalarının arttığını hissedeceksin. Bu durum, psikolojik enerjinin bir anda tavan yapıp sana huzursuzluk vermesini sağlayacak.

Özellikle artan içsel stres ve gizli endişeler, sinir sistemini doğrudan yoracak. Günlük temponun görünmez zorlukları nedeniyle, bu ay meditasyon yapmaya ve zihnini boşaltacak terapilere her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…