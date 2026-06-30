Sevgili İkizler, bu Temmuz ayı kalbinde adeta özgürlük ve keşfetme arzusunun birleşimiyle şekillenecek. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı, partnerinle aranızdaki ortak idealleri ve inançları çok daha net bir hale getirecek. İlişkinizi yeni maceralarla beslerken, birlikte çok daha derin felsefeler konuşacaksınız.

Eğer kalbin boşsa, bu ay seyahatlerinden hiç beklemediğin, son derece sıra dışı bir aşk doğacak. Orijinalliği ile dikkatini çeken, bağımsız ruhlu biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok entelektüel bir flörte dönüşecek. Uzak rotalarda veya kültürel etkinliklerde yapacağınız zihin açıcı görüşmeler, kalbinin çok daha felsefi bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…