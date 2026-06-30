Sevgili İkizler, bu Temmuz ayı senin için finansal sözleşmelerini ve gelir modellerini baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir ödeme sürecini, maaş pazarlığını veya müşterilerinle yaşadığın bütçe krizlerini kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan yatırımları tamamlarken, ticari yeteneklerini tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında gelir odaklı kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru yapacağın karlı anlaşmalara zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu üretken duruşun, yakın zamanda alacağın prim veya bonuslarla taçlanarak karşına çok daha rahat bir bütçe planı çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her finansal adım, seni ekonomik olarak daha bağımsız hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…