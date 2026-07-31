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İkizler Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ağustos ayında zihinsel hareketlilik bedeninden daha fazla enerji talep edebilir. 9 Ağustos’ta Merkür’ün Aslan burcuna geçmesiyle konuşmalar, görüşmeler ve yoğun bilgi akışı nedeniyle baş, boyun ve omuz bölgesinde gerginlik hissedebilirsin. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi ise konsantrasyonunu ve günlük enerjini düşürebilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması iş temposunun uyku düzenine yansımasına neden olabilir. Ay sonunda ekran başında geçirilen süreyi azaltmak ve zihnini dinlendirecek boşluklar yaratmak önemli olacaktır.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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