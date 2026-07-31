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İkizler Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden İkizler ve yükselen İkizler burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, ağustos kalbini kelimelerle fethedecek birini işaret ediyor. 6 Ağustos’ta Venüs aşk ve flört evine giriyor, sosyal takvimin hızla doluyor. İlişkin varsa, 10 Ağustos’ta Venüs ile Plüton arasında kurulacak güçlü bağ, partnerinle aranızdaki ilgiyi alışkanlıktan çıkarıp yeniden yakıcı hale getirecek. Uzun süredir eksikliğini duyduğun yoğunluk tam o günlerde geri dönecek. Ay ortasında yapılacak küçük bir itiraf, ilişkinin tonunu kalıcı olarak değiştirecek.

Eğer kalbin boşsa, 12 Ağustos’ta burcundaki Uranüs’ten Venüs’e uzanan destek, planladığın hiçbir şeye benzemeyen bir karşılaşma yaratacak. Bir atölyede, bir peronda ya da kısa bir yolculuk sırasında yanına oturan biri seni saatlerce konuşturabilir. Bitmek bilmeyen o sohbet, sen farkına varmadan çok daha bağlayıcı bir hale gelecek. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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