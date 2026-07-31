Sevgili İkizler, ağustos kalbini kelimelerle fethedecek birini işaret ediyor. 6 Ağustos’ta Venüs aşk ve flört evine giriyor, sosyal takvimin hızla doluyor. İlişkin varsa, 10 Ağustos’ta Venüs ile Plüton arasında kurulacak güçlü bağ, partnerinle aranızdaki ilgiyi alışkanlıktan çıkarıp yeniden yakıcı hale getirecek. Uzun süredir eksikliğini duyduğun yoğunluk tam o günlerde geri dönecek. Ay ortasında yapılacak küçük bir itiraf, ilişkinin tonunu kalıcı olarak değiştirecek.

Eğer kalbin boşsa, 12 Ağustos’ta burcundaki Uranüs’ten Venüs’e uzanan destek, planladığın hiçbir şeye benzemeyen bir karşılaşma yaratacak. Bir atölyede, bir peronda ya da kısa bir yolculuk sırasında yanına oturan biri seni saatlerce konuşturabilir. Bitmek bilmeyen o sohbet, sen farkına varmadan çok daha bağlayıcı bir hale gelecek. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…