Sevgili İkizler, bugün Ay Boğa burcuna geçerken biraz kendi başına kalmak isteyebilirsin. İş hayatında sürekli konuşmak, toplantıdan toplantıya koşmak yerine sessizce işlerini toparlamak sana daha iyi gelebilir. Hatta tam kafanı boşalttığın bir anda uzun zamandır çözemediğin bir mesele için harika bir fikir bulabilirsin. Zihnini sürekli meşgul etmek zorunda değilsin; bazen en iyi fikirler biraz sustuğunda geliyor.

Maddi konularda gözünden kaçmış küçük bir ayrıntıyı fark edebilirsin. Unuttuğun bir ödeme, kullanmadığın bir üyelik ya da gereksiz bir gider karşına çıkabilir. Hesaplarına şöyle bir göz at derim; küçük bir düzenleme bile seni rahatlatabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, bugün partnerinle sessiz sakin vakit geçirmek ikinize de iyi gelebilir. Her an konuşmak ya da bir yerlere gitmek zorunda değilsiniz; yan yana olmak bile yeterli olabilir.

Bekar bir İkizler burcu isen, birine karşı hislerini henüz kendine saklıyor olabilirsin. Acele etmene gerek yok ama karşı tarafın sana verdiği küçük işaretleri de gözden kaçırma. Belki o da senden bir adım bekliyordur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…