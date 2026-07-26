Sevgili İkizler, bugün Ay Düğümleri burç değiştiriyor ve bu geçiş senin ufuk açan alanını canlandırıyor. Kuzey Ay Düğümü eğitim, seyahat ve farklı kültürler alanına yerleşiyor. İş hayatında alışkın olduğun dar çerçeveden çıkıp daha geniş bir dünyaya açılman gerekiyor. Yeni bir alan öğrenmek, farklı bir sektörle bağ kurmak ya da uzak bir bağlantı kurmak bugün sana yeni yollar açıyor. Konfor alanının dışına çıktığında, aradığın fırsatın orada olduğunu göreceksin.

Maddi konularda uzaktan gelen bir imkân değerlendirilmeye değer. Farklı bir şehir, farklı bir ülke ya da alışık olmadığın bir alandan gelen bir teklif bütçene katkı sağlayabilir. Bildiğin yollarda ısrar etmek yerine yeni kaynaklara açık olmalısın. Bir eğitime yatırım yapmak bugün ileride karşılığını fazlasıyla verecek.

Aşk hayatında farklılık çekiciliği artıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle birlikte yeni bir şey keşfetmek aranızdaki tazeliği geri getiriyor; birlikte öğrenmek sizi yakınlaştırıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, senden farklı bir dünyadan gelen biri merakını uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…