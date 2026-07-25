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İkizler Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 26 Temmuz Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Satürn bugün geri hareketine başlıyor ve senin gelecek hedefleri alanını yeniden düzenliyor. İş hayatında bir süredir peşinden gittiğin bir hedefi bugün yeniden değerlendiriyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi bu değerlendirmeyi gerçekçi bir zeminde yapmanı sağlıyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, hayallerini fazla uzak görmene neden olabilir. Bugün hedefini küçültme, sadece ona giden yolu yeniden çiz.

Maddi konularda bir grup ya da topluluk içinde yürüyen bir gelir konusu tekrar açılıyor. Geçmişte konuşulup askıda kalan ortak bir plan bugün canlanabilir. Satürn'ün geri hareketi bu konuyu netleştirmeni istiyor. Ortak paralarda sınırları yeniden belirlemelisin.

Aşk hayatında uzun vadeli beklentilerini gözden geçiriyorsun. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, beş yıl sonra nerede olmak istediğini düşünürken partnerinin bu resmin içinde olup olmadığını sorguluyorsun; Ay ile Venüs üçgeni bu ağır soruyu korkutmadan konuşmanı sağlıyor ve ortak bir gelecek hayal edebiliyorsanız ilişkinizin sağlam olduğunu anlıyorsun. Bekar bir İkizler burcu isen, aradığın kişinin özelliklerini yeniden tanımlıyorsun; eskiden önemsediğin fiziksel çekimin yerini artık ortak hedeflerin aldığını fark etmen, olgunlaştığının işareti oluyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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