Sevgili İkizler, yöneticin Merkür bugün Yengeç burcunda düz harekete geçiyor ve bu senin için özel bir rahatlama demek. Son haftalarda zihnin karışıktı ve kararlarını vermekte zorlanıyordun; bugün bu sis dağılmaya başlıyor. Özellikle senin kazanç ve öz değer alanın etkilendiği için, iş hayatında ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlıyorsun. Fikirlerini paylaşmak için güzel bir gün, ama kesin anlaşmaları birkaç gün sonraya bırakmanı öneriyorum.

Maddi konularda gecikmiş bir ödeme ya da beklediğin bir para bugün hareketlenebilir. Retro boyunca askıda kalan bir gelir konusu çözülmeye başlıyor ve bu seni rahatlatıyor. Bütçeni yeniden düzenlemek için uygun bir gün. Yalnızca eline geçmeyen parayı harcamamaya özen göster.

Aşk hayatında kendi değerini yeniden fark ediyorsun. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle aranızda maddi ya da pratik bir konuda oluşan gerginlik bugün yumuşuyor. Bekar bir İkizler burcu isen, kendine verdiğin değer yükseldikçe daha çekici hale geldiğini göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…