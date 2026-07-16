Sevgili İkizler, bugün evden yürüttüğünüz projelerde veya ofis içi operasyonlarda yarım kalmış detayları titizlikle bitirmek adına gökyüzünden büyük bir destek alıyorsunuz. Güneş ve Satürn'ün kurduğu olumlu bağ, üstlerinizle olan ilişkilerinizde dürüst ve net bir duruş sergilemenizi kolaylaştırırken, kurumsal aidiyet duygunuzu da güçlendiriyor. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün durağan pozisyonu nedeniyle yeni bir sözleşmeye imza atmak yerine eldeki mevcut işleri revize etmeye öncelik vermelisiniz.

Maddi olarak, gelir kaynaklarınızı koruma altına almak ve lüks tüketim harcamalarını kısmak adına harika bir planlama günündesiniz. Finansal dengenizi sarsabilecek ani harcamalardan uzak durarak, bütçenizdeki ufak sızıntıları kapatmaya odaklanmalı ve tasarruf adımları atmalısınız. Henüz netleşmemiş prim veya ek gelir beklentilerine güvenerek borçlanma altına girmemeli, mevcut birikimleriniz üzerinden gerçekçi hareket etmelisiniz.

İlişkisi olan bir İkizlerseniz, partnerinizle birbirinize olan güveninizi tazeleyecek, ilişkinizin geleceğine dair son derece ciddi ve olgun kararlar alabileceğiniz yapıcı bir süreçtesiniz. Bekar bir İkizler burcu iseniz, bugün dış dünyanın karmaşasından ve gürültüsünden uzaklaşarak kendi evinizde tek başına sevdiğiniz bir aktiviteye vakit ayırmak isteyebilirsiniz; kendi sessizliğinizde huzur bulabileceğinizi ve yalnızlığın aslında büyük bir konfor alanı olduğunu fark edeceksiniz.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…