Sevgili İkizler, eğer ilişkin varsa birbirinize olan güveninizi tazeleyecek, ilişkinizin geleceğine dair ciddi, olgun ve uzun vadeli kararlar alabileceğiniz yapıcı bir süreçtesin. Durağan retro Merkür zihni bulandırabileceğinden, partnerinin sözlerinin arkasında başka anlamlar aramadan net iletişim kurmalısın.

Bekar bir İkizler burcuysan, bugün dış dünyanın karmaşasından ve gürültüsünden uzaklaşarak kendi evinde tek başına sevdiğin bir aktiviteye vakit ayırmak isteyebilirsin. Kendi sessizliğinde huzur bulabileceğini ve yalnızlığın aslında ne kadar büyük bir konfor alanı olduğunu fark edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…