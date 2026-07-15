Sevgili İkizler, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında kendi değerini, güven ihtiyacını ve duygusal sınırlarını sorgulayacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir İkizler isen partnerinle arandaki güven ve değer algısı bugün bazı testlerden geçebilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı ilişkide ne kadar güvende olduğunu ve hak ettiğin değeri görüp görmediğini masaya yatırmana neden olabileceğinden, fevri kararlar almadan önce sakin kalmalısın.

Bekar bir İkizler isen dış dünyadaki flörtöz ve geçici enerjilerden uzaklaşarak tamamen kendine yatırım yapmayı ve seçici olmayı tercih edebilirsin. Karşına çıkan adaylarda anlık heyecanlar aramak yerine, sana içsel bir huzur, samimiyet ve aidiyet hissi verip veremeyeceklerine bakacağın bir süreçtesin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…