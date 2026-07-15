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İkizler Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

16 Temmuz Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında kendi değerini, güven ihtiyacını ve duygusal sınırlarını sorgulayacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir İkizler isen partnerinle arandaki güven ve değer algısı bugün bazı testlerden geçebilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı ilişkide ne kadar güvende olduğunu ve hak ettiğin değeri görüp görmediğini masaya yatırmana neden olabileceğinden, fevri kararlar almadan önce sakin kalmalısın.

Bekar bir İkizler isen dış dünyadaki flörtöz ve geçici enerjilerden uzaklaşarak tamamen kendine yatırım yapmayı ve seçici olmayı tercih edebilirsin. Karşına çıkan adaylarda anlık heyecanlar aramak yerine, sana içsel bir huzur, samimiyet ve aidiyet hissi verip veremeyeceklerine bakacağın bir süreçtesin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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