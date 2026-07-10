Sevgili İkizler, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında belirsizlikleri daha görünür hale getirebilir. Uzun süredir havada kalan konuşmalar, ertelenen buluşmalar ya da adı konulmayan ilişkiler artık senden daha net cevaplar isteyebilir. Bugün duygular kadar davranışlar da önem kazanıyor.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle daha önce konuşulduğunu düşündüğün bir konunun aslında hiç çözülmediğini fark edebilirsin. Belki birlikte yapılacak bir plan sürekli erteleniyordur ya da verilen bir söz hâlâ yerine gelmemiştir. Bu kez aynı konuşmayı yapmak değil, birlikte harekete geçmek ilişkinize iyi gelebilir.

Bekar bir İkizler burcuysan, uzun süredir mesajlaştığın ama bir türlü gerçek bir buluşmaya dönüşmeyen bir iletişim seni düşündürebilir. Sürekli “bir ara görüşürüz” diyen ama takvimde yer açmayan biriyle ilgili kararını verebilirsin. Çünkü bugün senin için ilgi görmekten çok emek görmek önemli olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…