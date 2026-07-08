Sevgili İkizler, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında kelimelerle davranışlar arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Günlerdir süren mesajlaşmaların, uzun telefon konuşmalarının ya da geceleri uzayan sohbetlerin tek başına yeterli olmadığını fark edebilirsin. Bugün sana “günaydın” mesajı atan kişi değil, gün içinde gerçekten yanında olan kişi dikkatini çekebilir.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle aranızda küçük ama önemli bir konuşma yaşanabilir. Örneğin uzun süredir senin anlattığın bir sorunu onun aylar sonra bile hatırlaması ya da senden önce çözüm üretmesi düşündüğünden daha büyük bir etki yaratabilir. Bu kez seni etkileyen şey romantik sözler değil, dikkat edilmiş olmak olacak.

Bekar bir İkizler burcuysan, daha önce yarım kalan bir hikâye yeniden aklına gelebilir. Ancak bu kez eski bir mesajı tekrar okumak ya da yıllar önce yaşanan bir konuşmayı hatırlamak sana geri dönmek değil, neden yürümediğini anlamak için iyi gelebilir. Bazen insanın kalbini rahatlatan şey yeni bir başlangıç değil, eski bir sorunun nihayet cevabını bulmasıdır.

Bugün aşk hayatında değişen şey hislerin değil, onlara yüklediğin anlam olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…