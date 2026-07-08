Sevgili İkizler, bugün evin içinde uzun süredir ertelenen küçük işler bir anda önem kazanabilir. Çekmeceleri düzenlemek, kullanılmayan eşyaları ayırmak ya da aylardır “sonra bakarım” dediğin bir konuyla ilgilenmek beklediğinden daha iyi hissettirebilir. Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte yaşadığın alanın düzeni, ruh halini doğrudan etkilemeye başlayacak.

İş hayatında ise gün içinde gelen bir telefon, değişen bir toplantı saati ya da son dakika istenen bir dosya planlarını yeniden şekillendirebilir. Neyse ki değişen koşullara uyum sağlamak senin en güçlü yanlarından biri. Özellikle hızlı çözümler üretebildiğin bir konuda çevrenden takdir görebilirsin.

Maddi konularda evle ilgili küçük masraflar gündeme gelebilir. Bozulan bir mutfak eşyası, ertelenen bir tamirat ya da yaşam alanını güzelleştirmek için yapılacak bir harcama bütçende yer açmanı gerektirebilir. Ancak bugün yapılan düzenlemeler uzun vadede sana konfor sağlayabilir.

Aşk hayatında ise büyük konuşmalar yerine gündelik hayatın içindeki küçük anlar dikkat çekiyor. Partnerinin dönüş yolunda sevdiğin tatlıyı alması, senin yorulduğunu fark edip işlerini paylaşması ya da sıradan görünen bir davranışı gününün en güzel anına dönüşebilir. Bekar bir İkizler burcuysan, aile ortamında, komşu çevresinde dikkatini çekebilecek biri var gibi görünüyor.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…