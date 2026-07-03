Sevgili İkizler, bugün gökyüzündeki Mars ile Uranüs’ün kavuşumu, senin detaylara takılan ve sürekli yakın çevrede dolanan zihnini uçsuz bucaksız ufuklara taşıyor. Dedikoduları, küçük hesapları ve günlük telaşları elinin tersiyle itip hayatın büyük resmine odaklanacaksın. İnançlarını sorgulamak, uzak seyahatler planlamak veya yepyeni bir felsefeyi araştırmak için içindeki o devasa ateşi yakıyorsun.

Rutinlerden sıkıldığın bu hafta sonu, bir belgesel izlemek veya yabancı bir kültürü keşfetmek zihnine muazzam bir özgürlük hissi verecek. Detaylarda boğulmak yerine vizyonunu genişlettiğinde, karşılaştığın tüm engellerin aslında birer basamak olduğunu fark ederek büyük bir aydınlanma yaşayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle birlikte geleceğe dair çok umutlu ve geniş çaplı planlar yapıyorsun. Birlikte bir yurt dışı hayali kurmak veya felsefi bir tartışmaya girmek aşkınızı tazeleyecek. Bekar bir İkizler burcu isen, kendi mahallenin dışına çıkıyorsun. Senden uzakta yaşayan, farklı bir kültüre sahip veya ufkunu açacak bilge bir karakterle mesajlaşarak sınırları aşan bir flört başlatıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…