Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin olan Merkür geri hareketine başlıyor. Finansal kaynaklar, öz değer algın ve bütçen alanında gerçekleşen bu retro, haziran ayını kapatırken seni maddi bir iç hesaplaşmaya davet ediyor. Geçmişteki harcama alışkanlıklarını gözden geçirebilir, unuttuğun bir ödemeyi yapılandırabilir veya kenara koyduğun eski bir yeteneğini yeniden kazanca dönüştürme fikriyle aydınlanabilirsin.

Bununla birlikte, Jüpiter Aslan burcuna geçerek iletişim, öğrenme ve yakın çevre alanında muazzam bir genişleme dönemi başlatıyor. Zihnindeki bu maddi yavaşlama, yerini kelimelerin, yazıların ve fikirlerin neşeli bir şölenine bırakacak. Söylemlerinle insanları büyüleyecek, kalemini veya hitabetini kullanarak hayatında yepyeni şans kapıları aralayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, Merkür retrosu partnerinle arandaki maddi konuları yeniden düzenlemen için sana sakin bir alan açarken, Jüpiter'in neşesi sohbetlerinizi renklendiriyor. Birbirinize yazdığınız tatlı mesajlar ise sevginizi canlı tutuyor. Bekar bir İkizler burcu isen, eski bir arkadaşın, ilkokul veya lise sıralarından tanıdığın birinin aniden karşına çıkmasıyla çok tatlı, nostaljik ve zekice ilerleyen bir iletişim serüvenine başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...