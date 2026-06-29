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İkizler Burcu right-white
30 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? 30 Haziran Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin olan Merkür geri hareketine başlıyor. Finansal kaynaklar, öz değer algın ve bütçen alanında gerçekleşen bu retro, haziran ayını kapatırken seni maddi bir iç hesaplaşmaya davet ediyor. Geçmişteki harcama alışkanlıklarını gözden geçirebilir, unuttuğun bir ödemeyi yapılandırabilir veya kenara koyduğun eski bir yeteneğini yeniden kazanca dönüştürme fikriyle aydınlanabilirsin.

Bununla birlikte, Jüpiter Aslan burcuna geçerek iletişim, öğrenme ve yakın çevre alanında muazzam bir genişleme dönemi başlatıyor. Zihnindeki bu maddi yavaşlama, yerini kelimelerin, yazıların ve fikirlerin neşeli bir şölenine bırakacak. Söylemlerinle insanları büyüleyecek, kalemini veya hitabetini kullanarak hayatında yepyeni şans kapıları aralayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, Merkür retrosu partnerinle arandaki maddi konuları yeniden düzenlemen için sana sakin bir alan açarken, Jüpiter'in neşesi sohbetlerinizi renklendiriyor. Birbirinize yazdığınız tatlı mesajlar ise sevginizi canlı tutuyor. Bekar bir İkizler burcu isen, eski bir arkadaşın, ilkokul veya lise sıralarından tanıdığın birinin aniden karşına çıkmasıyla çok tatlı, nostaljik ve zekice ilerleyen bir iletişim serüvenine başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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