Sevgili İkizler, bugün Güneş Neptün karesi, aile içinde, mahallede veya arkadaş grubunda dolaşan asılsız bir söylentiyi zekanla aydınlatmanı sağlıyor. İnsanların kulaktan kulağa yayarak büyüttüğü bir konunun aslını araştırıp elindeki gerçek bilgilerle herkesi sakinleştireceksin. Gözlem yeteneğin kaosun önüne geçiyor.

Topluluk içindeki bilgi kirliliğini temizlediğinde, insanların sana duyduğu saygı ve güven gözle görülür şekilde artacak. Çevrene sağladığın bu berraklık, günün ilerleyen saatlerinde kendi içsel karmaşanı da çözmene yardımcı olarak sana derin bir nefes aldırıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen partnerinle aranızda üçüncü kişilerden kaynaklanan küçük bir yanlış anlaşılmayı doğrudan konuşarak tatlıya bağlıyorsunuz. İletişimin gücü, ilişkini dış etkenlere karşı koruyacak. Bekar bir İkizler burcu isen hakkında duyduğun asılsız bir önyargıyı zarafetle yıkarak, ilgini çeken kişinin sana hayranlıkla bakmasını sağlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...