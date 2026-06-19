Sevgili İkizler, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, ofiste uzun süredir devam eden bir iletişimsizliği veya iki departman arasındaki soğuk savaşı bitirmeni sağlıyor. Kelime gücün ve olaylara objektif yaklaşımın, birbirini yanlış anlayan iki meslektaşını ortak bir noktada buluşturacak. Harika bir arabulucu oluyorsun.

Sorunları konuşarak ve empati kurarak çözdüğün bu mesai günü, şirket içindeki atmosferi bir anda bahar havasına çevirecek. Kelimelerinle yaraları saran ve işleri hızlandıran kilit rolün, cumartesi gününü huzurlu ve başarılı kapatmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, bugün partnerinle aranızdaki eski ve sürekli tekrarlayan tartışma konusunu nihayet şefkatli bir diyalogla tamamen çözüyorsunuz. Birbirinizi gerçekten dinlediğiniz bu akşam, aşkınızın üzerindeki gölgeleri kaldıracak. Bekar bir İkizler burcu isen, fiziksel görünümden ziyade zihnine hitap eden, konuşurken kelimeleri özenle seçen ve ses tonuyla ruhunu dinlendiren nahif karakterle derin bir sohbete dalacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...