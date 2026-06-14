Sevgili İkizler, kendi burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kurumsal dünyadaki eski tabulara savaş açmanı sağlıyor. Pazartesi sabahı şirketin iletişim dilini veya markanın vizyonunu tamamen yenileyecek cesur bir sunum yapıyorsun. Ancak geleneksel kafadaki patronların bu fikri fazla riskli bularak reddetmesi, ofiste bir nesil çatışmasının fitilini ateşleyecek.

Vizyonunun reddedilmesi, mesai sonrasında seni dijital bir temizliğe itiyor. Sosyal medya hesaplarındaki eski fotoğrafları silmek, rehberindeki gereksiz numaraları engellemek ve dijital ayak izini sıfırlamak isteyeceksin. İş yerindeki yenilenme engellense de, kişisel hayatında bu temizliği acımasızca yapıyorsun.

Aşk hayatında ise küçük çaplı bir deprem kapıda. Çok iyi anlaştığını düşündüğün, saatlerce yazıştığın bir flörtünün aslında hayatında başka biri (veya evli) olduğunu şans eseri öğrenebilirsin. Olay çıkarmadan, sadece tek bir ekran görüntüsü atıp her yerden engelleyerek bu yalanı saniyeler içinde çöpe atıyorsun. Akılcılığın, duygusal bir yıkım yaşamanı engelliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...