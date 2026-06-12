Sevgili İkizler, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki neşeli transiti seni yollara düşürüyor. Yakın şehirlere yapılacak plansız yolculuklar veya şehrin hareketli pazarlarında dolaşmak cumartesi ritmine çok uygun. Trafikte yaşanabilecek ufak aksaklıklara gülüp geçmeyi başardığında günün tadı çıkacaktır.

Kardeşlerinle veya yakın dostlarınla arabada müzik dinleyerek yapılan sohbetler haftanın tüm stresini alıp götürecek. Yeni yerler keşfetmek, girdiğin ufak tefek dükkanlarda esnafla sohbet etmek meraklı zihnini harika bir şekilde besliyor.

Peki ya aşk? İlişkinde arabada yapılan bir sohbetin aniden küçük bir inatlaşmaya dönüşmesi, yolculuk boyunca kısa bir sessizliğe sebep olabilir. İletişim kopukluklarını büyütmemek adına radyoyu açıp ortamı yumuşatmak akıllıca olur. Bekarsan, katıldığın kısa bir gezide veya etkinlikte mizah anlayışıyla seni güldüren enerjik biriyle yaz aşkı tadında bir etkileşim yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...