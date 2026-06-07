Sevgili İkizler, bugün yeni haftaya başlarken 'Ben burada ne yapıyorum?' sorusu zihninde bir alarm gibi çalıyor. Gittiğin yolun, içinde bulunduğun çevrenin veya yürüttüğün projelerin aslında sana hiç uymadığını acı bir şekilde fark edebilirsin. Yanlış yolda olduğunu anlamak bir kayıp değil, aslında hayatının en büyük kurtuluşudur. Rotanı değiştirme cesaretini bulmalısın.

Söylenen sert sözlerin ve iletişim kopukluklarının damga vurduğu bir pazartesi. Hafta sonundan sarkan bir tartışma veya çevrendeki insanların seni anlamamakta ısrar etmesi, kendini tamamen izole etme isteği doğuracak. Kendini anlatmaktan vazgeçip sessizliğe büründüğünde, kimin gerçekten yanında olduğunu net bir şekilde göreceksin.

Peki ya aşk? İlişkinde kelimelerin birer silaha dönüştüğü, soğuk rüzgarların estiği bir gün olacak. Pazar gününden kalan bir kavganın tortusu veya karşılıklı söylenen kırıcı laflar yüzünden partnerinle arana görünmez bir duvar örebilirsin. Haklı çıkmaya çalışmak sadece uçurumu derinleştirir. Bekarsan, uzun zamandır platonik olarak hisler beslediğin kişinin aslında sana hiçbir zaman o gözle bakmayacağı gerçeğiyle yüzleşip bu tek taraflı umudu bugün kendi içinde tamamen terk ediyorsun. İşte bu gerçek aşkı bulmak için attığın en güçlü adım. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...