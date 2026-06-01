Sevgili İkizler, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı maddi değerlerinle öz değerin arasında bir ikilem yaşamana sebep olabilir. Kazancını artırmak için mantıklı adımlar atmak isterken, duygusal hissettiğin anlarda gereksiz harcamalara yönelebilirsin. Paranı yönetirken hislerini değil bütçe tablonu referans alman bereketi korumanı sağlar.

Ortaklı gelirler, vergiler veya sigorta primleri gibi konularda hesap hataları karşına çıkabilir. Ödeme planlarını oluştururken gözünden kaçan bir detay ay sonu hesaplarını sarsabilir. Tüm finansal evraklarını dikkatlice inceleyerek banka hesabını güvenceye alabilirsin.

Peki ya aşk? Partnerinle maddi konularda yapacağınız bir konuşma duygusal bir inatlaşmaya dönüşebilir. Para mevzularını ilişkinin merkezinden çıkarmak aranızdaki sıcaklığı koruyacaktır. Bekarsan, sadece finansal güven vereceğini düşündüğün için biriyle iletişime geçmek ruhsal olarak seni boşlukta hissettirebilir. Bunun yerine aşka odaklan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...