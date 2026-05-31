Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür Yengeç burcuna yerleşirken tatil sonrasında maddi kaynaklarını güvence altına alacak adımlar atabilirsin. Finansal sözleşmeleri, maaş artışlarını ve bütçe dengelerini büyük bir hassasiyetle incelemek kazancını artırabilir. Sezgisel zekan sayesinde kârlı yatırım fırsatlarını önceden fark ederek şirketine kazanç sağlayabilirsin.

Yaz mevsiminin enerjisiyle beraber gün içinde gardırobunu yenilemek veya yazlık kıyafetler seçmek adına mağazaları dolaşmak isteyebilirsin. Aynanın karşısında kendine yepyeni bir tarz yaratmak tatil sonrası motivasyonunu harika şekilde yükseltebilir.

Peki ya aşk? Gökyüzündeki korumacı etkiler aşk hayatında kelimelerin ötesinde somut bir sadakat arayışını tetikleyebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle evin bütçesi üzerine mantıklı kararlar alarak bağınızı kuvvetlendirebilirsin. Bekarsan, çok konuşan insanları reddedip sadece eylemleriyle huzur veren sakin karakterlere şans tanıyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...