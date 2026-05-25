Sevgili İkizler, bugün Mars ile Plüton karesi ofis içindeki gizli rekabetleri hafifçe gün yüzüne çıkarabilir. Mesai arkadaşlarının ticari bilgileri farklı yerlere taşıdığını fark etmen mümkündür. Panik yapmak yerine sakin kalarak durumu yöneticilerine bildirmek seni haklı çıkaracaktır.

Şüpheci düşüncelere kapılmak yerine sadece somut verilere odaklanarak ilerlemek ruhunu dinlendirir. Kriz anlarında sergileyeceğin yapıcı tavırlar şirketini zarardan kurtararak sana yepyeni bir prestij kazandırabilir. Soğukkanlı kalmak her sorunu çözer.

Peki ya aşk? Sırlar ilişkiyi biraz zorlayabilir. Partnerinden sakladığın küçük bir detayın duyulması aranızda kırgınlık yaratabilir lakin dürüst bir konuşmayla her şeyi telafi edebilirsin. Bekarsan, hayatına girmek isteyen kişinin geçmişini biraz daha yakından incelemek seni olası üzüntülerden koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...