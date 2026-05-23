Sevgili İkizler, bu pazar gününü yaklaşan bayram tatilinin valiz hazırlıkları veya seyahat planlarıyla geçiriyorsun. Biletleri kontrol etmek ve organizasyon işleriyle uğraşmak zihnini epey meşgul edeceksin. Pratik çözümler üreterek tüm detayları kusursuzca halledeceksin.

Enerjini tamamen yollara ve yeni keşiflere saklıyor gibisin. İş hayatının stresini geride bırakıp tamamen dinlenme moduna gireceksin. Bütçende yolculuk masrafları için ufak bir esneklik yaratmak ise ruhuna çok iyi gelecektir. Zira emeklerinin karşılığını böylece alacaksın.

Peki ya aşk? Seyahat telaşı içinde romantizmi tamamen unutuyorsun. İlişkin varsa, günlük hayatın telaşı ve koşturmacası partnerinle aranda ufak iletişim kazalarına yol açabilir. Ama endişelenme aşk her şeyin çabucak tatlıya bağlanmasını sağlayacaktır. Bekarsan, tek başına çıkacağın bir yolculukta tanışacağın yabancı biriyle aniden alevlenen bir flörte başlayabilirsin. Heyecan verici saatler seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...