Sevgili İkizler, bugün Mars Boğa burcuna geçerken seni perde arkasında hazırlıklar yapmaya itiyor. Kimseye fark ettirmeden yürüttüğün projeler tamamlandığında sektöründe büyük bir saygınlık kazanacaksın. Sabırlı ve sessiz ilerleyişin sana rakiplerin karşısında muazzam bir güç verecektir.

Venüs'ün Yengeç burcundaki ilerleyişi ise finansal konularda sezgilerini zirveye taşıyor. Gelirlerini artırmak adına tamamen güvenli ve riskten uzak yatırım araçlarını seçeceksin. Aile üyelerinden alacağın maddi destekler projelerini hızlandıracaktır. Kazancını artırırken adımlarını sağlam atacaksın.

Peki ya aşk? Değer görme arzun her şeyin önüne geçiyor. Partnerinle birbirinize ne kadar kıymetli olduğunuzu hissettireceğiniz özel anlar yaşayacaksınız. Ama bekarsan, sana sadakat vadeden dürüst bir insanla tanışabilirsin. Huzur dolu şefkatli bir sevda seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...