Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin eşliğinde gerçekleşen Merkür ve Uranüs kavuşumu bilinçaltında muazzam bir aydınlanma yaratıyor. Perde arkasında yürüttüğün gizli stratejiler aniden kusursuz projelere dönüşebilir ve herkesi kendine hayran bırakabilirsin. Gizli düşmanlarını kıvrak zekanla kolayca saf dışı bırakarak mesleki itibarını da zirveye taşıyabilirsin.

Tam da bu noktada sezgilerini ve aklını kusursuzca birleştirerek olası krizleri kimseye hissettirmeden çözebilirsin. Gözlerden uzak yürüttüğün yatırımlar ise banka hesabında sürpriz artışlar yaratabilir. Belki de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için vize başvurularına ve yurt dışında çalışma planlarına da yönelebilirsin.

Peki ya aşk? Ruhunun derinliklerinde gizlenen tutkular açığa çıkıyor... İlişkin varsa, partnerinle birbirinizin en gizli düşüncelerini telepatik bir hızla anlayarak ruhsal bağınızı sarsılmaz bir boyuta taşıyabilirsiniz. Bekarsan, gizemli lakin zekasıyla seni sarsacak insanlarla sürpriz ve heyecan dolu yakınlaşmalar yaşayarak aklını başından alacak sevdalara kapılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...