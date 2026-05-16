Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür kendi burcuna geçerken zihnin durmaksızın üreten bir fikir fabrikasına dönüşüyor. İfade yeteneğin sayesinde mesleki projelerinde herkesi kendine hayran bırakacaksın. Karizmatik konuşmaların kariyer basamaklarını koşarak tırmanmanı sağlayacaktır. Sektöründe aranılan ve sözü dinlenen bir otorite figürü olacaksın.

Venüs ve Chiron etkileşimi ise sosyal çevrenden gelebilecek harika iyileştirici desteklere işaret ediyor. Geçmişte kırıldığın iş arkadaşlarınla arandaki buzları tamamen eritecek samimi konuşmalar yapmaya hazır olmanda fayda var! Bu sayede çalışma ortamındaki uyum ile üretkenliğini doğrudan artırabilirsin. Empati kurarak profesyonel ilişkilerini sağlamlaştırabilirsin.

Peki ya aşk? Sözcüklerin kalpleri fethetme gücünü sonuna kadar kullanmalısın. Partnerinle yapacağın entelektüel ve şefkat dolu sohbetler aranızdaki tutkuyu heyecan dolu bir zirveye taşıyacaktır. Ama ilişkin yoksa, arkadaş ortamlarında zekasıyla seni büyüleyen ve ruhuna hitap eden insanlarla tanışarak taze sevdalara yelken açabilirsin. Peki, aşka dönüşen bir arkadaşlığa açık mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...