Sevgili İkizler, bugün üstlendiğin iş büyüyecek ve kapasiteni zorlayacak hale gelebilir. Tam bu noktada sınır koymayı öğrenerek profesyonel duruşunu pekiştirmelisin. Zira ne yapıp ne yapmayacağını netleştirdiğin anda kariyerinde yepyeni sayfa açılacaktır. Mesleki bağımsızlığını ilan etmen uzun vadeli başarını garanti altına alacaktır.

Yetkinliğine güvenerek attığın her adım doğrudan kazancını artırsa da daha fazlası için yorulmayı değil, düzenli çalışmayı ve görev paylaşımını seçmelisin. Bu yüzden iyi bir lider olmalı, görev paylaşımını denemelisin. Kararlı ve net bir duruş sergileyerek kimsenin sana istemediğin bir şeyi yaptırmamasını da sağlamalısın!

Peki ya aşk? Beklentilerinle gerçeklerin çarpışmasına hazır olmalısın! İdealize ettiğin aşk ve hayalindeki partner, gerçek olmayabilir. Tam da bu noktada özellikle de partnerine karşı aşırı beklentiye girmekten kaçınmalısın. Onun sınırlarını bilmeli, daha fazlasını değil daha sevgi dolusunu istemelisin belki de! Öte yandan eğer bekarsan, hayallerinden sıyrılıp somut durumlara odaklanman ruhuna iyi gelecektir. Böylece sadece senden ilgi bekleyen o heyecanlı aşığı da fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...