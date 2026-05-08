Sevgili İkizler, bugün Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle beraber, 'Tamamdır' diyerek rafa kaldırdığın dosyaları yeniden açman gerekebilir. İmzalandığını varsaydığın evrakların aslında onaylanmadan bekletildiğini fark etmen, iş süreçlerini baştan sona denetlemen gerektiğini hatırlatacaktır. Belli ki maddi kayıpları engellemek adına teferruatlara hakim olman şart.

Mesleki disiplini elden bırakmamak ise olası krizlerin önüne geçmeni sağlayacaktır. Ayrıca, dikkatsizlik yüzünden yarım kalan işleri tamamlamak da profesyonel imajını korumana yardım edecektir. Özellikle de gelecek vadeden anlaşmaları yeniden inceleyerek mali dengeni gözetmelisin. Dikkatli ilerlemek, finansal güvenliğini teminat altına alır.

Peki ya aşk? Bakışların birleştiği lakin sözlerin sustuğu duygusal bir gerilim seni bekliyor... Eğer bir ilişkin varsa partnerinle aranda uzayan bakışmaların altında yatan beklentileri dile getirmen yerinde olacaktır. Aksi halde bu sessizlik adeta aşkı boğabilir! Tabii bekarsan, karşı taraftan gelen yarım kalmış bir ilginin peşinden gitmek yerine somut adımları beklemen ruhunu dinlendirecektir. Kuru bir sevgi sözcüğünden, yarım yamalak bir özürden fazlasını hak ediyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...