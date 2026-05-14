Nursema Yine Partnersiz Kaldı! Kızılcık Şerbeti'nde Dördüncü Kez Evlenen Nursema'nın Eşi Diziden Ayrıldı

14.05.2026 - 08:58

Beşinci sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti yine efsane bir sezon finaline hazırlanıyor. Geçtiğimiz üç sezonda da sezon finalleriyle televizyon ekranlarına damga vuran dizide hazırlıklar şimdiden başladı. Üç oyuncunun ayrılacağı öğrenilen Kızılcık Şerbeti'nde ayrılacak iki isim netleşti. Nursema bir kez daha partnersiz kaldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti sezona veda etmeye hazırlanıyor.

Yine etkileyici bir biçimde sezon finali yapacak olan Kızılcık Şerbeti'nde bu sezon da ayrılıklar yaşanacak. Diziden üç oyuncunun ayrılacağı iddia edilirken, ayrılacak iki ismin dizide İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan ve babası Ulvi'yi canlandıran Hamdi Alkan olacağı öğrenildi.

Dizide yanlış evliliklerin kadını olan Nursema, tam da sürpriz bir şekilde İlhami'yle evlenmişken bir kez daha partnersiz kalacak.

Daha önce İbrahim, Umut ve Firaz'la evlenen Nursema'nın tüm partnerleri diziden ayrılmıştı. Son olarak dördüncü evliliğini İlhami ile yapan Nursema bir kez daha partnersiz kalıyor. Bu sebeple 'yanlış evliliklerin kadını' olarak izleyiciler tarafından değerlendirilen Nursema karakterinin gelecek sezon da kiminle partner olacağı şimdiden merak edildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
