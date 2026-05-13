Acun Ilıcalı’dan Survivor Yunanistan’daki Kaza Sonrası İlk Açıklama

Yunanistan'da ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen deniz kazasında ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, yarışma çekimlerinin yapıldığı saatlerin dışında ve programın rutin işleyişinden bağımsız bir alanda gerçekleşti. Agios Dominikos bölgesinde balık tutmak için zıpkınla denize giren Floros’a hızla gelen bir tekne çarptı.

Olayın hemen ardından çevredekilerin ve yapım ekibinin müdahalesiyle sudan çıkarılan yarışmacıya ilk yardım ekipleri müdahale etti. Bölgedeki bir hastaneye nakledilen Floros'un tedavisine yoğun bakım şartlarında başlandığı bildirildi. Yunan medyasında geniş yankı uyandıran kazanın ardından, yerel liman yetkilileri ve polis ekipleri teknenin seyir defterini incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yarışmanın yapım şirketi tarafından yapılan son bilgilendirmede, genç yarışmacının vücudunda ciddi hasarlar meydana geldiği ancak hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.