Eşref Rüya’ya Bomba Transfer! İhtiyar Karakterinin Seçildiği İddia Edildi

Uğur Yücel’in projeye katılması dizinin izleyicileri arasında da konuşulmaya başladı. Usta oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. İhtiyar karakterinin gelişiyle birlikte hikayede dengelerin değişeceği belirtiliyor. Özellikle Nisan’ın hayatında büyük gelişmeler yaşanacağı ifade ediliyor. Eşref karakteri için de yeni bir dönemin başlayacağı konuşuluyor. Dizide şimdiye kadar gölgede kalan bazı olayların da ortaya çıkması bekleniyor. Uğur Yücel daha önce yer aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çekmişti. Oyuncunun Eşref Rüya dizisine katılması sosyal medyada da yorum aldı.