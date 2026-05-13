Eşref Rüya’ya Bomba Transfer! İhtiyar Karakterinin Seçildiği İddia Edildi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.05.2026 - 17:47

Eşref Rüya dizisinde uzun süredir merak edilen bir karakterin sonunda ortaya çıkacağı iddia edildi. Hikayede adı sık sık geçen ancak şimdiye kadar görülmeyen karakter için hazırlıklar tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde önemli değişiklikler yaşanacak. Kadroya katıldığı iddia edilen usta oyuncu dikkat çekti. Yeni karakterin gelişiyle birlikte hikayenin yönü tamamen değişecek. Özellikle Eşref ve Nisan cephesinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Dizinin yeni bölümleri için beklenti daha da arttı.

Eşref Rüya dizisinin merak edilen karakterlerinden biri olan İhtiyar ilk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hikayede uzun süredir adı geçen İhtiyar karakterinin kim olduğunun sonunda belli olduğu iddia edildi. Dizinin yeni bölümlerinde İhtiyar’ın hikayeye doğrudan dahil olacağı söylendi. Eşref Tek’in en büyük düşmanlarından biri olarak gösterilen karakter bugüne kadar hep gizemini korumuştu. İsmiyle korku yaratan İhtiyar’ın yüzü söylentilere göre ilk kez görülecek.

Karaktere usta oyuncu Uğur Yücel’in hayat vereceği iddia edildi.

Uğur Yücel’in projeye katılması dizinin izleyicileri arasında da konuşulmaya başladı. Usta oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. İhtiyar karakterinin gelişiyle birlikte hikayede dengelerin değişeceği belirtiliyor. Özellikle Nisan’ın hayatında büyük gelişmeler yaşanacağı ifade ediliyor. Eşref karakteri için de yeni bir dönemin başlayacağı konuşuluyor. Dizide şimdiye kadar gölgede kalan bazı olayların da ortaya çıkması bekleniyor. Uğur Yücel daha önce yer aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çekmişti. Oyuncunun Eşref Rüya dizisine katılması sosyal medyada da yorum aldı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
