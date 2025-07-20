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Kadıköy Rakı Mekanları: Kadıköy'de Rakı Eşliğinde Huzurlu Bir Akşam Yemeği İçin Gidilecek Mekanlar

Kadıköy Rakı Mekanları: Kadıköy'de Rakı Eşliğinde Huzurlu Bir Akşam Yemeği İçin Gidilecek Mekanlar

Kadıköy
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 16:36

Kadıköy, rakı ve meze kültürünün İstanbul’daki en canlı temsilcilerinden biri. Gerek tarihi meyhaneleriyle gerekse yeni nesil yorumlarıyla, her zevke ve bütçeye hitap eden rakı sofraları sunuyor. Bu içerikte, Kadıköy sınırları içinde yer alan, en çok tercih edilen ve rakı severlerin favorisi haline gelen mekanları bir araya getirdik.

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Güneşin Sofrası Meyhane (Osmanağa)

Güneşin Sofrası Meyhane (Osmanağa)

Eski usul, salaş bir atmosferde Ege ve Anadolu lezzetleri sunan bir mekân. “Bir Yunan meyhanesi” hissi veren geniş bahçesi ve içeride Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile iç içe dizaynı var. Mezeleri dönemsel ve taze, deniz ürünleri ağırlıklı. Rakı eşliğinde ocakbaşı lezzetlerinin de tadına bakılır.

Adres: Osmanağa Mah. Ali Suavi Sk. No:28, 34714

Öne çıkan yorum: “Harika bir yer… Mezeler çok özgün, ortam şahane… servis çok hızlı… Meyhaneden beklediklerimi fazlasıyla karşıladı”

Memleket Meyhanesi (Osmanağa)

Memleket Meyhanesi (Osmanağa)

Samimi bir mahalle meyhanesi. Geleneksel tatlarla zenginleşen meze çeşitleri ve mantı, yaprak ciğer gibi klasik lezzetler sunar. Ortamı ferah ve aydınlık, hesap sorumluluğunu açık getiriyor. Kadıköy muhitine uygun bir mahalle atmosferi vardır.

Adres: Osmanağa Mah. Süleyman Paşa Sk. No:21, 34714 

Öne çıkan yorum: “Mekan çok keyifliydi. Servisi tek kelimeyle mükemmeldi. Mezeler mükemmel değil ama başarılıydı. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir yer.'

Piraye Taş Plak Meyhanesi (Osmanağa)

Piraye Taş Plak Meyhanesi (Osmanağa)

Eski plaklardan sanat müziği çalan nostaljik bir meyhane. İç dekoru taş plak kapakları ve bakır objelerle süslü; sessiz, keyifli bir atmosferi var. Menüsü sakatat ve deniz ürünleri ağırlıklı, mezeleri lezzetli ve porsiyonları doyurucu. Rakı kadehinde sohbet için ideal sakin bir mekan.

Adres: Osmanağa Mah. Serasker Cad. Mimar Çıkmazı No:8/A, 34714

Öne çıkan yorum: “Uzun süredir yediğim en güzel mezeler. İstisnasız tamamı başarılı, özenli ve güzel bir sunum ile masaya geldiler… Sıcak ve rahatsız etmeyen bir ortam, hızlı servis eşliğinde.”

Çıkmaz Meyhane (Osmanağa)

Çıkmaz Meyhane (Osmanağa)

Kadıköy’ün sakin bir sokağında, çıkmaz sokak havasında küçük bir meyhane. Eski nesil bir meyhane örneği; özellikle sakatat çeşitleriyle ünlüdür. Yürek şiş, dil tava, yaprak ciğer, humus yataklı kokoreç gibi spesiyalleri dikkat çeker. Ekmekleri kendi fırınında pişer, mezeleri bol ve lezzetlidir. Sessiz, salaş bir ortamda huzurlu rakı keyfi sunar.

Adres: Osmanağa Mah. Mimar Çıkmazı Sk. No:4A-B, 34714 Kadıköy

Öne çıkan yorum: “Bir şeyler atıştırmak için fena bir yer değil. Aksi takdirde sıradan bir Türk kafesidir. Uzun zaman önce lezzetliydi.”

Meylihane “Yeni Nesil Meyhane” (Osmanağa)

Meylihane “Yeni Nesil Meyhane” (Osmanağa)

Büyük bir köşkü meyhane konseptiyle işletiyor. Haftanın her günü DJ performansları ve oryantal show gibi eğlenceli etkinlikler sunar. Tarihi bir mekân olduğu için otantik ve yüksek tavanlı bir ambiyansı var. Rakı ve mezeyle birlikte eğlenceli bir gece geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir alternatif.

Adres: Osmanağa Mah. Dere Gazinosu Sk. No:2A, 34714 Kadıköy.

Öne çıkan yorum: “DJ performanslarıyla çok canlı bir ortamı var. Mezeler kaliteli, eğlenceli bir gece için ideal.”

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Hane Kadıköy (Osmanağa)

Hane Kadıköy (Osmanağa)

Yeşillikler içindeki bahçesiyle öne çıkan yeni nesil bir meyhane. İçeride sıcak, üst katta hareketli bir eğlence mekanı olarak tasarlanmış. Müzik sesi konukları rahatsız etmez, sohbet odaklı bir düzen var. Hem keyifli yemekler hem de dans imkânı sunmasıyla çok yönlü bir seçenek.

Adres: Osmanağa Mah. Caferağa Cad. No:28, 34714 Kadıköy.

Öne çıkan yorum: “Güler yüzlü hizmet ve geniş yeşil bahçesiyle huzurlu bir mekan. Rakı ve mezeleriyle güzel bir gece yaşadık.”

Yeni Meyhane (Barlar Sokağı, Osmanağa)

Yeni Meyhane (Barlar Sokağı, Osmanağa)

Kapalı avlu şeklindeki bahçesi ve ağaçlı terasıyla sıcak bir atmosferi var. Hem alakart hem sabit menü seçenekleri bulunur. Geleneksel mezeler (Girit ezme, köpoğlu, karides güveç, enginar kalbi vb.) ve ızgara balıklar dikkat çeker. Kışın şömineli salonu da huzurlu bir ambiyans yaratır.

Adres: Osmanağa Mah. Barlar Sk. No:30, 34714 Kadıköy.

Öne çıkan yorum: “Bahçesi çok keyifli, mezeleri lezzetli. Şöminesi olan salonu sayesinde kışın gitmesi de çok hoş.”

Safran Meyhane (Osmanağa)

Safran Meyhane (Osmanağa)

Barlar Sokağı’ndaki salaş meyhanelerden biri. 2010’dan beri hizmet verir. Çok çeşitli mezeleri, balık, deniz ürünleri ve et yemekleriyle fark yaratır. Fiyatları bölge ortalamasında makul. Hafta sonu rezervasyonsuz yer bulmak zor olabilir.

Adres: Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:16/A, 34714 Kadıköy.

Öne çıkan yorum: “Taze mezeleri ve samimi ortamı ile her zaman tercih ettiğimiz bir meyhane. Rakı sofrasında keyif garanti.”

Koço Restaurant (Caferağa)

Koço Restaurant (Caferağa)

Tarihi bir mekan; kökleri 1928’e dayanır. Moda sahilinde, denize nazır bir konumda yer alır. Yunan tavernası klasiklerinden esinlenen mezeleri, bol çeşit ana yemekleri ve nostaljik dekoruyla öne çıkar. Mekan ikinci kuşak işletmeciler tarafından yürütülüyor; “nostalji dolu bir Kadıköy akşamı” için uygun bir tercihtir.

Adres: Caferağa Mah. Moda Cad. No:196/A, 34710 Kadıköy.

Öne çıkan yorum: “Denize nazır masasıyla harika bir ortam… Mezeler lezzetli, tarih kokan dekoruyla keyifli bir akşam geçiriyoruz burada.”

Müsaade Meyhane (Caferağa)

Müsaade Meyhane (Caferağa)

Moda’nın yeni nesil meyhanelerinden. Geniş şarap kavı ve modern yorumlu meyhane mezeleriyle dikkat çeker. Müzik sesi düşük tutulur, bu sayede her daim rahatça sohbet edilebilir. Hafta içi 16:30-02:00 arası açık, son misafir 23:00’te alınır. Şık ve nezih bir mekan olarak da tanımlanır.

Adres: Caferağa Mah. Dumlupınar Sk. No:15, 34710 Kadıköy

Öne çıkan yorum: “Mükemmel bir mekan. Müzikler ve yemekler harika. Servis harika. Çalışan herkes güler yüzlü. Sigara içilmiyor olması büyük avantaj…”

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Todori Meyhanesi (Fenerbahçe)

Todori Meyhanesi (Fenerbahçe)

Nostaljik bir Kadıköy meyhanesi; kuruluşu 1900’lerin ortalarına dayanır. Fener Kalamış Bulvarı’ndaki bahçesi ve köklü geçmişiyle bilinir. Eski tadını koruyan ciğer tavası ve paçanga böreği gibi klasik mezeleri vardır. Spor Kulübü bünyesinde işletilen bir tesis olması nedeniyle ferah bir kampüs havası da sunar.

Adres: Fener Kalamış Cad. No:46, 34726 Kadıköy

Öne çıkan yorum: “Eski usul bir meyhane! Tarihi havası ve güzel mezeleriyle burası çok özel. Rakı ve sohbet burada bir başka.”

Selimiye Birtat Meyhanesi (Koşuyolu)

Selimiye Birtat Meyhanesi (Koşuyolu)

1950’lerden beri hizmet veren köklü bir meyhane. İlk şubesi Selimiye Camii yanında açıldığından adını korumuş; bugün Koşuyolu’nda da şubeleri var. “Şahsiyeti olan bir meyhane” olarak tanımlanan mekan sakatat çeşitleri ve ocakbaşı yemekleriyle öne çıkar. Koç yumurtası, lokum ciğer, beyin gibi spesiyalleri denemeye değer.

Adres: Koşuyolu Mah. Kalfa Çeşmesi Sk. No:16, 34718 Kadıköy.

Öne çıkan yorum: “Buraya özellikle ciğer için geldik. Eski usul bir meyhane tadında, çok başarılı mezeleri var.”

Çakıl Meyhane (Bostancı)

Çakıl Meyhane (Bostancı)

35 yıldır Bostancı Tren Garı karşısında hizmet veren geleneksel bir ocakbaşı meyhanesi. Meze menüsü çok geniştir; fındık lahmacunu, kekik salatası, işkembe salatası, kelle paça ve pancar turşusu gibi ev yapımı lezzetleri meşhurdur. Kebap çeşitleri ve mangal ürünleri de bulunur. Eski müdavimleri çoktur; hafta içi bile rezervasyon tavsiye edilir.

Adres: Bostancı Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. No:1, 34744 Kadıköy.

Öne çıkan yorum: “Sıcacık bir ocakbaşı. Lahmacunu ve mezeleri enfesti, ortam nostaljik. Rezervasyonsuz yer bulmak zor.”

Maziden Meyhane (Bostancı)

Maziden Meyhane (Bostancı)

Çakıl Meyhane’nin yanında, Yeşilçam yıldızlarının fotoğraflarıyla süslenmiş nostaljik bir meyhane. Arka masalardan tren istasyonu manzarası izlemek mümkün. Çok çeşitli mezeleri ve ara sıcakları vardır, ana yemek ağırlıklı olarak etten oluşur. Lahmacunu tam not almıştır. Duvarlardaki fotoğraflar ve antika dekor, eski Türk filmleri nostaljisini yaşatır.

Adres: Bostancı Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. No:1B, 34744 Kadıköy.

Öne çıkan yorum: “Tren istasyonuna karşı masalarda yemek yemek çok keyifli. Mezeler başarılı, ortam nostaljik.”

Perihan Meyhane (Göztepe)

Perihan Meyhane (Göztepe)

Ünlü şef Zafer Bey’le birlikte çalışan, Türkiye’nin yedi bölgesinden esinlenen yaratıcı mezeleriyle meşhur bir mekan. Mercimek favası, pancar kavurması, Ermeni karması gibi farklı yöresel mezeler sunar. Klasik balık ve et yemeklerinin yanı sıra özgün mezeleri deneyenlere önerilir. Zengin şarap ve şampanya menüsü vardır; şık ama samimi bir ortam sunar.

Adres: Göztepe Mah. Ziya Gökalp Cad. No:20, 34730 Kadıköy.

Öne çıkan yorum: “Ayran aşı muhteşem, mezelerde yaratıcılık var. Kadıköy’de deniz manzaralı böyle bir meyhane gerçekten farklı.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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