Kadıköy Rakı Mekanları: Kadıköy'de Rakı Eşliğinde Huzurlu Bir Akşam Yemeği İçin Gidilecek Mekanlar

Eski usul, salaş bir atmosferde Ege ve Anadolu lezzetleri sunan bir mekân. “Bir Yunan meyhanesi” hissi veren geniş bahçesi ve içeride Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile iç içe dizaynı var. Mezeleri dönemsel ve taze, deniz ürünleri ağırlıklı. Rakı eşliğinde ocakbaşı lezzetlerinin de tadına bakılır.

Adres: Osmanağa Mah. Ali Suavi Sk. No:28, 34714

Öne çıkan yorum: “Harika bir yer… Mezeler çok özgün, ortam şahane… servis çok hızlı… Meyhaneden beklediklerimi fazlasıyla karşıladı”