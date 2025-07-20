Kadıköy Rakı Mekanları: Kadıköy'de Rakı Eşliğinde Huzurlu Bir Akşam Yemeği İçin Gidilecek Mekanlar
Kadıköy, rakı ve meze kültürünün İstanbul’daki en canlı temsilcilerinden biri. Gerek tarihi meyhaneleriyle gerekse yeni nesil yorumlarıyla, her zevke ve bütçeye hitap eden rakı sofraları sunuyor. Bu içerikte, Kadıköy sınırları içinde yer alan, en çok tercih edilen ve rakı severlerin favorisi haline gelen mekanları bir araya getirdik.
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Güneşin Sofrası Meyhane (Osmanağa)
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Memleket Meyhanesi (Osmanağa)
Piraye Taş Plak Meyhanesi (Osmanağa)
Çıkmaz Meyhane (Osmanağa)
Meylihane “Yeni Nesil Meyhane” (Osmanağa)
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Hane Kadıköy (Osmanağa)
Yeni Meyhane (Barlar Sokağı, Osmanağa)
Safran Meyhane (Osmanağa)
Koço Restaurant (Caferağa)
Müsaade Meyhane (Caferağa)
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Todori Meyhanesi (Fenerbahçe)
Selimiye Birtat Meyhanesi (Koşuyolu)
Çakıl Meyhane (Bostancı)
Maziden Meyhane (Bostancı)
Perihan Meyhane (Göztepe)
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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